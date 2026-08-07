Imputan al acusado del feminicidio de una joven de 26 años en Uruguay

El hombre, de 47 años, deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, informaron a EFE fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

Según lo comunicado por el Ministerio del Interior, el hecho ocurrió la noche del pasado domingo en una veterinaria de Montevideo, donde efectivos policiales encontraron al acusado junto al cuerpo de una mujer "que presentaba múltiples heridas de arma blanca", por lo que el hombre quedó detenido.

La información primaria, relevada por la Policía en el lugar, detalló que ambos eran pareja y empleados del local y, aunque no existían denuncias previas, la institución catalogó el hecho como "un homicidio por violencia basada en género".

Estaba previsto que el hombre prestara declaración el pasado lunes en calidad de indagado, pero la cartera informó que este intentó suicidarse, por lo que permaneció internado con custodia policial hasta recibir el alta médica.

Este crimen es el decimocuarto feminicidio consumado en lo que va del año, según el conteo del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 hasta la fecha.

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La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas"

Feminicidio Uruguay aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno "por diferencias conceptuales o metodológicas".

Los trece crímenes previos fueron contra mujeres de entre 18 y 82 años y cinco fueron imputados bajo el agravante de feminicidio, según la web en mención

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en el país suramericano, de las cuales un 58 % murieron en un contexto de violencia machista.