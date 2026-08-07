India aclara que no suscribe lo expresado en el foro de Hasina tras la acusación de Daca

"El Gobierno no tuvo participación alguna en lo que fue un evento organizado por un medio de comunicación privado, y no respalda nada de lo dicho en el foro, especialmente en lo relativo al Gobierno debidamente constituido de Bangladés", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

El desmarque de Nueva Delhi responde a las críticas de Bangladés el pasado miércoles, cuando denunció que permitir la reaparición de Hasina ante la prensa suponía una afrenta a su soberanía.

Según Daca, Hasina y sus colaboradores "lanzaron veneno" contra el Estado y el pueblo bangladesí durante sus intervenciones, proyectadas desde el Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia (FCC) y retransmitidas en directo en internet.

"Esta interacción por parte de Sheikh Hasina en territorio indio supone una afrenta a la soberanía de Bangladés y un grave insulto a los mártires de la Revolución de Julio", denunció el Ejecutivo de Daca.

El Gobierno de Bangladés acusó a Nueva Delhi de no haber respondido a sus reiteradas solicitudes de extradición contra la exmandataria, sobre la que pesa una condena a muerte en su país por su papel en la represión de las protestas de 2024.

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"Permitirle la oportunidad de interactuar abiertamente con los medios de comunicación hiere profundamente el sentimiento de nuestro pueblo y resulta perjudicial para unas relaciones armoniosas", recogió entonces el comunicado bangladesí.

Nueva Delhi ya había rechazado las exigencias de Bangladés que les solicitaban cancelar el evento, argumentando que era una iniciativa mediática privada.