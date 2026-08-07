Israel se retira del campo de refugiados de Qalandia tras redada de 2 días con 51 heridos

"La ofensiva incluyó (...) la conversión de varias casas en cuarteles militares y centros de detención. Las fuerzas israelíes también tomaron el control de la sede del Comité Popular -órgano de gobierno local del campo de refugiados- y de la oficina de la Gobernación de Jerusalén (...), cerraron las entradas y carreteras principales e impidieron el libre acceso de periodistas y ambulancias", indica un comunicado de prensa.

Según el órgano de la ANP que reclama la administración de estos dos exclaves de Jerusalén fuera del muro de separación construido por Israel, las tropas colocaron francotiradores en los tejados de edificios residenciales, dispararon granadas aturdidoras, gas venenoso y balas de goma, golpearon brutalmente a varios ciudadanos, abusaron de los detenidos y desplazaron forzosamente a vecinos.

La Media Luna Roja Palestina cifra en 51 las personas heridas durante la redada, de las cuales 38 fueron trasladadas al hospital por palizas graves, 6 fueron tratadas dentro del campo por contusiones producidas por palizas leves, una fue impactada por una bala de metal recubierta de goma y seis se asfixiaron tras inhalar gases tóxicos.

Además, la Gobernación señala que el Ejército israelí arrestó, detuvo e interrogó a al menos 60 personas, incluyendo niños, durante los dos días que duró la redada al norte de Jerusalén.

Asimismo, la fuente gubernamental palestina denuncia la demolición de siete tiendas y el robo de dinero y joyas de oro en casas de particulares en las inmediaciones del puesto de control militar de Qalandia a manos de las tropas israelíes.

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La noche del jueves, 17 oenegés israelíes y palestinas por los derechos humanos advirtieron de que el operativo israelí de los últimos días, que también tuvo como objetivo un centro de formación profesional dependiente de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), podría querer forzar la expulsión de los 16.000 residentes de Qalandia.

"La operación en curso en Qalandia suscita serias preocupaciones de que el enfoque implementado en (los campamentos de) Yenín, Tulkarem y Nur Shams se esté extendiendo ahora a otro campo de refugiados", denunciaba un comunicado conjunto, haciendo alusión a la ocupación militar y la expulsión de la población palestina que Israel mantiene en estos campamentos desde enero de 2025.