Italia, Alemania, Francia y Reino Unido reafirman su pleno apoyo a la soberanía de Georgia

"Dieciocho años después de la agresión rusa, reiteramos nuestro pleno apoyo a la soberanía e integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Celebramos la decisión de la República de Nagorno-Karabaj de revocar su reconocimiento de la supuesta independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Instamos a los Estados que han establecido relaciones diplomáticas con estas entidades a seguir este ejemplo", se lee en la nota, publicada este viernes.

Asimismo, los países reiteran su condena "a la continua presencia militar rusa en las regiones separatistas ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur, en violación del derecho internacional y de las obligaciones de Rusia en virtud del Acuerdo de Seis Puntos del 12 de agosto de 2008".

"La continua militarización rusa de los territorios georgianos ocupados representa una grave amenaza para la seguridad de Georgia y para la estabilidad regional y europea", agregaron.

Asimismo, recordaron que "en octubre de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró a la Federación Rusa responsable de una serie de violaciones cometidas en las regiones separatistas ocupadas, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones ilegales y restricciones ilegales a la libre circulación a través de la frontera administrativa entre el territorio controlado por Georgia y el territorio ocupado por Rusia".

"Instamos a Rusia a que implemente las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto y a que cumpla plenamente los compromisos que adquirió el 12 de agosto y el 8 de septiembre de 2008", señalaron.

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El grupo de países también mostró su preocupación por lo sucedido recientemente en Osetia del Sur, que "constituye una nueva violación de la soberanía e integridad territorial de Georgia, en clara contravención del derecho internacional".

"Este documento, así como el nombramiento de un ciudadano ruso para dirigir la región, suscita inquietudes sobre una posible anexión total de la región, lo cual no quedaría impune", agregaron.

Reiteraron además el apoyo a la plataforma de Debates Internacionales de Ginebra (GID), copresidida por la Unión Europea, la OSCE y las Naciones Unidas, considerando "que es el único mecanismo que permitirá a las partes trabajar para lograr una solución al conflicto".