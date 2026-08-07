Italia cumple una semana de controles a los viajeros que proceden de España

En el aeropuerto de Fiumicino (Roma), que recibe entre 55 y 60 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, varios pasajeros de un vuelo de Iberia procedente de Madrid confirmaron a EFE que agentes de la policía solicitaron a los viajeros su documentación en el "finger" que conecta la nave con la terminal.

De hecho, compañías como Iberia han enviado en la última semana a sus clientes que viajan a Italia mensajes para informarles de que "las autoridades italianas han restablecido temporalmente los controles fronterizos para los pasajeros que lleguen a Italia en vuelos procedentes de España".

En el mensaje se recomienda a los ciudadanos extracomunitarios llevar consigo la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de entrada y estancia en Italia.

El pasado 31 de julio el Gobierno italiano anunció la suspensión temporal (por espacio de un mes) del acuerdo Schengen con España y aplicar controles selectivos a ciudadanos de países no comunitarios procedentes de España ante la crisis migratoria de Ceuta, ciudad autónoma española fronteriza con Marruecos donde miles de personas ingresaron de forma ilegal la semana pasada.

Estos controles llevan aplicándose en puertos y aeropuertos italianos desde hace una semana sin que hayan trascendido incidencias destacadas, más allá de algún colapso a la salida del avión por el requerimiento de la documentación.

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Una fuente de Fiumicino explicó a EFE que cada aeropuerto tiene sus propia fórmula de aplicar los controles y en el caso del romano se ha optado por la petición de documentos a la salida del avión, mientras que en otros casos como en Venecia, los vuelos que llegan de España se han agrupado en la zona de extracomunitarios.

Precisamente este viernes el Gobierno español ha instado a Italia a rectificar y poner fin a los controles en frontera con España y, en caso de que no lo haga, avanza que adoptará a partir de es este domingo medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos, informó el Gobierno español en un comunicado.

Según el Gobierno español, la medida de Italia no tiene precedentes en la historia reciente y se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos "espurios" que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad.