Italia dice que no acepta ultimátums y mantendrá la suspensión del Schengen con España

"No tenemos intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia", indica la nota oficial divulgada por el Gobierno italiano.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni responde así al Gobierno de España, que instó este viernes a Italia a rectificar y poner fin a los controles en frontera que decretó hace justo una semana por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta.

España asegura que, si Italia no da marcha atrás en su decisión, adoptará medidas "proporcionales".

En su nota, Italia recuerda que para el 15 de agosto se espera una "nueva oleada" de migrantes en Ceuta: "Solo cuando haya certeza de que no existirán riesgos para la seguridad ni el terrorismo en Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, se revisará la decisión anterior", precisa.

No obstante, el Gobierno italiano puntualiza que esta decisión "no menoscaba la relación con un país amigo como España, de forma similar a decisiones similares adoptadas en el pasado por el Gobierno italiano, por ejemplo, con respecto a Eslovenia, y por Gobiernos europeos con respecto a Italia y la propia España".

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Italia dice también estar dispuesta a continuar un "diálogo constructivo" con el Gobierno español si todas las circunstancias actuales dejan de existir.

"Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por el restablecimiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", concluye la nota del Ejecutivo italiano.

Hace justo una semana el Gobierno de Meloni decretó la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas Schengen con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta y está aplicando controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico.