Kast aborda cooperación en seguridad con De la Espriella tras reunión en Cali

El encuentro se realizó en el marco de la participación de Kast en la ceremonia de investidura del Líder del movimiento político colombiano Defensores de la Patria, quien se impuso en los comicios del pasado 21 de junio, tras obtener el 49,7 % de los votos en una segunda vuelta presidencial.

"Ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral, con especial énfasis en la cooperación en materia de seguridad, combate al crimen organizado y fortalecimiento institucional", dice el mensaje.

El mandatario chileno posteriormente detalló ante la prensa que conversaron sobre "el tema carcelario, porque, lamentablemente, algunos centros penitenciarios se han convertido en centros del crimen organizado".

"Hemos hecho modificaciones relevantes en la Ley de Gendarmería de Chile, que es la policía penitenciaria. Estamos muy enfocados en aislar a los delincuentes peligrosos, perseguir el crimen organizado y el narcotráfico", subrayó Kast.

El líder ultraconservador chileno anunció el pasado miércoles una propuesta de reforma constitucional y una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que incluye una serie de normativas con las que busca impulsar la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

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"La seguridad es un tema que afecta transversalmente a los distintos países de nuestro continente, y por eso es tan relevante ver experiencias en otras localidades. Nosotros hemos tenido la posibilidad ya de conversar con distintos mandatarios y llevar algunas experiencias a nuestro país", añadió el jefe de Estado chileno.

En el comunicado, se señala que la participación de Kast en el cambio de mando "reafirma el compromiso de Chile con el fortalecimiento de las relaciones internacionales, la cooperación regional y el trabajo conjunto para enfrentar desafíos comunes, especialmente en materias de seguridad, combate al crimen organizado y desarrollo económico".

El presidente chileno fue uno de los primeros líderes del continente en saludar el triunfo de De la Espriella, al indicar que con su victoria "comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad".

Kast también se refirió a la agenda internacional que impulsa Chile, tras recientes reuniones y anuncios del Ministerio chileno de Relaciones Exterior referidas a las relaciones con otros países.

"Quiero destacar estas buenas noticias que anuncia el canciller, el tema de las relaciones con Brasil, la apertura de relaciones consulares con Venezuela y, sobre todo, todo el trabajo que se está haciendo en Asia Pacífico. Porque lo que estamos buscando es abrir nuevas posibilidades para que haya intercambio comercial desde productos chilenos hacia el exterior, como también fortalecer las inversiones", sostuvo.