Katy Perry debutará en República Dominicana en el regreso del Festival Presidente

Si bien los organizadores del evento no han revelado las fechas exactas del festival, la estrella estadounidense confirmó su actuación con un "nos vemos en diciembre".

"No puedo esperar a cantar y bailar con ustedes en el Festival Presidente", precisó en sus redes sociales la cantante de éxitos como ‘Space Odissey’ y ‘Dark horse'.

Además de la estrella estadounidense, en la edición de este año del Festival Presidente, que tiene como sede el Estadio Olímpico de Santo Domingo, se presentarán los dominicanos Juan Luis Guerra, Milly Quezada y Dalvin La Melodía, así como el puertorriqueño Don Omar y el colombiano Beéle.

Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Justin Timberlake, Daddy Yankee, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Thalía o Carlos Vives, forman parte de las figuras que se han presentado en el Festival, que se extiende por tres días consecutivos.