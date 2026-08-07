Kazajistán planea aumentar un 31 % exportaciones de petróleo a través de oleoducto turco

La ampliación prevé alcanzar los suministros hasta 1,7 millones de toneladas para este mismo año, según un informe presentado por el presidente del Consejo de Administración de la empresa de la república centroasiática citado por TASS.

Anteriormente, Kaztransoil, la empresa nacional de oleoductos de Kazajistán, anunció que el país había acordado desviar parte de las exportaciones de petróleo del sistema del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), que desemboca en puertos rusos a orillas del mar Negro y que en ocasiones se ha visto obligado a interrumpir sus servicios debido a ataques de drones, hacia otras rutas, incluida la de Ceyhan.

El oleoducto de Ceyhan, fue puesto en marcha en 2006, tiene 1.768 kilómetros de longitud y cruza también Azerbaiyán y Georgia partiendo del mar Caspio.

La semana pasada las autoridades kazajas admitieron que planean aumentar la capacidad de sus dos oleoductos que la conectan con China tras los ataques con drones contra la infraestructura y buques que recargan de petróleo el KTK en el mar Negro.