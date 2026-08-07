Kenia condena a 20 años de cárcel un miembro de Al Shabab por siete delitos de terrorismo

El magistrado principal del Tribunal de Kahawa en Nairobi, Gideon Kiage, dictó la sentencia contra Ibrahim Hussein Hassan tras considerar que la acusación pública demostró la culpabilidad del procesado más allá de toda duda razonable.

En concreto, Hassan fue condenado a 20 años de prisión por pertenencia a Al Shabab, a otros 20 años por cada uno de los tres cargos de recopilación de información vinculada a actos terroristas, y a 15 años por cada uno de los tres delitos de posesión de materiales para la comisión de atentados.

Al ejecutarse las penas de manera concurrente, el condenado cumplirá la sanción más alta dictada por un solo cargo, fijada en 20 años de internamiento efectivo.

El caso se remonta al 6 de septiembre de 2022, fecha en la que Hassan fue detenido en el barrio de Eastleigh, en Nairobi, donde las investigaciones confirmaron su afiliación al grupo yihadista, proscrito oficialmente por el Gobierno keniano desde abril de 2015.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó a diez testigos y el examen forense de un teléfono móvil incautado al acusado que reveló la existencia de tres vídeos con propaganda extremista diseñados para el reclutamiento, entrenamiento y radicalización de jóvenes.

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Además del encarcelamiento, el tribunal ordenó que Hassan sea sometido a un programa obligatorio de desradicalización, mientras cumple su condena en prisión.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas -afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012- han perpetrado numerosos ataques en Kenia.

El ataque más grave de Al Shabab en territorio keniano ocurrió en abril de 2015, cuando 148 personas murieron en el asalto a la Universidad de Garissa (norte).