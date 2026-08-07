La actividad de la construcción en Argentina cayó el 4,1 % en junio

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en dicho mes una recuperación del 4,0 % en comparación con igual periodo de 2025, también después de un mes en retroceso.

En los primeros seis meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 2,8 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron el 0,8 % interanual en mayo último, hasta los 377.438.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en mayo una baja del 6,1 % con respecto al mismo mes de 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos insumos registraron en junio una baja del 1,99 % con respecto a mayo pasado y un empeoramiento del 0,6 % en términos interanuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La interrupción de la tendencia de recuperación observada en los meses previos no modificaría el escenario de fondo", indicó Construya en un informe.

La entidad señaló que proyecta "un leve crecimiento de la demanda de insumos durante la segunda mitad del año" en Argentina.

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024.