La actividad industrial de Argentina crece el 0,9 % en junio de 2026

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero subió un 2,0 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en mayo pasado una caída interanual del 5,7 %.

En los primeros seis meses de 2026, la actividad industrial acumuló una caída del 2,2 %.

De acuerdo con el informe del Indec, once de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en junio caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de productos textiles (-24,4 %), maquinaria y equipo (-19,3 %), industria automotriz (-11,5 %), prendas de vestir y calzado (-14,1 %) y siderurgia (-3,9 %).

Solo crecieron en términos interanuales el refino de petróleo (+10,1 %), sustancias químicas (+7,9 %), los productos de tabaco (+5,0 %) y productos de madera y papel (+3,7 %), mientras que alimentos y bebidas no mostró variaciones porcentuales.

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

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Según señaló la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad empresarial del país, en un reporte, los indicadores de junio presentaron una "dinámica heterogénea respecto al mes anterior, aunque "sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo".

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.