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07 de agosto de 2026 a la - 13:30

La Bolsa de Londres sube un 0,31 % con las mineras en signo mixto

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Londres, 7 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,31 % y finalizó la semana en positivo, pese al cierre mixto de las cotizadas del sector minero, que encabezaron tanto las ganancias como las pérdidas en el parqué británico.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó 33,20 puntos, hasta los 10.901,09; mientras que el secundario o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,65 % o 159,44 puntos, hasta los 24.854,86.

Las mineras Fresnillo (+4,60 %) y Endeavour Mining (+4,06 %) fueron las más beneficiadas de la sesión, junto con la empresa minorista de bebidas alcohólicas Diageo, cuyas acciones ganaron un 3,32 %.

Entre las principales perdedoras, en cambio, también estuvo la minera Glencore, que finalizó la jornada con un descenso del 1,59 %.

La mayor caída de este viernes en la City londinense la firmó la casa británica de moda de lujo Burberry, que disminuyó un 2,55 %. También la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners cerró en rojo, con una bajada del 1,43 %.