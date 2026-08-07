La Bolsa de Londres sube un 0,31 % con las mineras en signo mixto

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó 33,20 puntos, hasta los 10.901,09; mientras que el secundario o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,65 % o 159,44 puntos, hasta los 24.854,86.

Las mineras Fresnillo (+4,60 %) y Endeavour Mining (+4,06 %) fueron las más beneficiadas de la sesión, junto con la empresa minorista de bebidas alcohólicas Diageo, cuyas acciones ganaron un 3,32 %.

Entre las principales perdedoras, en cambio, también estuvo la minera Glencore, que finalizó la jornada con un descenso del 1,59 %.

La mayor caída de este viernes en la City londinense la firmó la casa británica de moda de lujo Burberry, que disminuyó un 2,55 %. También la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners cerró en rojo, con una bajada del 1,43 %.