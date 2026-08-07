La Bolsa de Milán cierra casi plana con una subida del 0,06 %

Roma, 7 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes casi plana con un leve positivo del 0,06 % en su índice selectivo FTSE MIB, que alcanzó los 53.717,19 puntos, tras una semana de subidas y un solo retroceso influida por las expectativas e incertidumbres en torno al conflicto de Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz.