La Bolsa de Milán cierra casi plana con una subida del 0,06 %

El índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,04 % hasta los 56.391,39 enteros.
Durante la jornada de este jueves cambiaron de manos 395 millones de acciones por un valor de unos 3.572 millones de euros (unos 4.129 millones de dólares al cambio).
La tecnológica Stmicroelectronics encabezó las ganancias con un incremento del 3,14 %, seguida de la biotecnológica Diasorin (+1,26 %), la empresa de telecomunicaciones Prysmian (+1,20 %) y la farmaceutica Recordati Ord (+1,14 %).
Por el contrario, las pérdidas más altas fueron para la firma de moda Brunello Cucinelli que cedió un 2,60 %, seguida de Fincanteri (-2,57 %), Nexi (-2,05 %) y Stellantis (-1,66 %).