La brasileña JBS crea empresa con fondo soberano de Indonesia para expandirse en Asia

El acuerdo prevé que la Danantara Investment Management, brazo de inversiones del fondo soberano, aportará 2.500 millones de dólares a cambio del 25 % de la participación en la nueva empresa que actuará, según el comunicado, en países que cuentan con 745 millones de personas, el 9,2 % de la población mundial.

La nueva sociedad incorporará el 100 % de los negocios que JBS posee actualmente en Australia y Nueva Zelanda, mientras que los recursos aportados por Danantara serán destinados principalmente a ampliar la presencia de ambas compañías en Indonesia y posteriormente en otros mercados de la región.

El desembolso del fondo soberano se realizará en etapas. En el cierre de la operación aportará 800 millones de dólares, que inicialmente le otorgarán alrededor del 9,6 % de la nueva empresa.

Los 1.700 millones restantes serán invertidos durante los tres años siguientes, hasta alcanzar el 25 % acordado.

Además, la sociedad conjunta prevé captar hasta otros 2.500 millones de dólares mediante deuda, con lo que los recursos disponibles para inversiones podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares.

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Los recursos serán utilizados para construir nuevas instalaciones, ampliar las existentes y adquirir empresas del sector de producción de proteínas.

Durante los dos primeros años, las inversiones estarán concentradas exclusivamente en Indonesia. Posteriormente, podrán extenderse al resto del Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda.

La alianza establece un período de cinco años durante el cual los socios no podrán vender sus participaciones. Después, las partes pretenden sacar la nueva empresa a bolsa.

La operación todavía está condicionada a las autorizaciones regulatorias y a la transferencia de los negocios de JBS en Australia y Nueva Zelanda a la nueva sociedad.

La alianza permitirá a JBS reforzar su presencia en una región considerada estratégica para el crecimiento del mercado de proteínas y, en particular, en Indonesia, uno de los principales mercados mundiales de alimentos halal.

JBS obtuvo en 2025 un beneficio neto de 2.024 millones de dólares, valor un 14,5 % superior al de 2024, y registró una facturación de 86.184 millones de dólares, un 11,6 % a más, principalmente por sus operaciones en Brasil y Estados Unidos.

La multinacional brasileña tiene plantas en cerca de 20 países, incluyendo Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Australia y Sudáfrica.

Además de ser el mayor productor mundial de carne bovina y de pollo, y el segundo en la porcina, también produce huevos, cueros, artículos de higiene, colágeno y biodiesel.