La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 37 % en el último año

La cifra representa el nivel más bajo desde que comenzó a implementarse el actual sistema de medición satelital en 2016 y se sitúa un 55,6 % por debajo del promedio de los últimos diez ciclos (2015/2016 a 2024/2025), según los datos del sistema de monitoreo satelital del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).

A nivel regional, el estado de Pará, cuya capital, Belém, albergó la cumbre climática COP30, encabezó la lista de los territorios más afectados, con 987 kilómetros cuadrados bajo alerta. No obstante, este número supuso una caída del 25,5 % respecto al ciclo anterior.

Le siguió el estado de Mato Grosso, frontera agrícola del país, con 834 kilómetros cuadrados, lo que refleja una drástica reducción interanual del 49 %.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aspira a que Brasil logre una deforestación ilegal nula para 2030 y ha reforzado los recursos para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, después de una aplicación laxa durante el mandato del Jair Bolsonaro que contribuyó a la aceleración de la tala de bosques.

En los cuatro años del tercer Gobierno de Lula, el área de alertas en la Amazonía sumó 19.642 kilómetros cuadrados, una caída del 41 % en relación al período 2019-2022, según datos del Observatorio del Clima.

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Durante el mandato de Bolsonaro más de 10.000 kilómetros cuadrados fueron deforestados cada año en la Amazonía, con 13.000 tan solo entre 2020 y 2021, la peor cifra desde 2006.

Los datos divulgados este viernes son preliminares y han sido recolectados por el sistema por satélite Deter, y los datos definitivos, del satélite Prodes, que son más precisos y detallados, se conocerán en noviembre.