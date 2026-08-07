La Feria del Libro de Lima cierra su 30 aniversario con más de 400.000 visitantes

La organización del evento cultural informó en un comunicado que estas cifras reflejan el dinamismo de la industria editorial y el creciente interés del público por la lectura, la oferta de novedades y la amplia programación cultural desarrollada durante la feria.

Además, la elevada asistencia y el alto valor de transacciones adquieren especial relevancia al considerar el cambio de sede al Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco, que marcó "el inicio de una nueva etapa para la feria".

En este espacio se desarrollaron más de 600 actividades culturales, con la participación de más de 65 autores nacionales e internacionales, además de una amplia oferta editorial que reunió a miles de lectores.

Uno de los ejes de la programación fue la participación de Ecuador como país invitado de honor, cuya delegación presentó una agenda dedicada a su literatura, cine, música, gastronomía y patrimonio cultural.

A ello se sumó la presencia de reconocidos escritores internacionales y peruanos, además del homenaje póstumo al célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, la conmemoración del centenario del nacimiento de poeta Blanca Varela y el reconocimiento al Premio FIL Lima 2026, el escritor peruano Oswaldo Chanove.

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En esta edición, la programación también incorporó espacios para nuevos públicos, como el VI Encuentro Internacional de 'Bookfluencers', actividades infantiles, talleres, espectáculos musicales y experiencias interactivas como 'Ese libro existe', que permitió a los visitantes crear una portada personalizada según sus preferencias literarias.

La organización informó que los títulos más buscados durante esta edición en la categoría de novela fueron 'Memorias de una limeña', de Alonso Cueto (Perú), 'Los Golpistas', de Jaime Bayly (Perú) y 'El último secreto' de Dan Brown (Estados Unidos).

Mientras que en la categoría juvenil, los más vendidos fueron 'Boulevard 3', de Flor Salvador (México), 'Galleta', de Kim Sun Mi (Corea del Sur) y 'Una perfecta confusión, de América Rodas (México).

'Diecinueve garras y un pájaro oscuro', de la argentina Agustina Bazterrica, 'Los cuentos completos' de Alfredo Bryce y 'Macabras: muestra femenina del relato de terror en el Perú' de la peruana Mirza Mendoza fueron las obras más buscadas en la categoría de cuentos.

"Nuestro siguiente objetivo es posicionar a la FIL entre las tres ferias internacionales del libro más importantes de América Latina. Ese es el horizonte que nos impulsa a seguir fortaleciendo este espacio para lectores, autores, editoriales y toda la cadena del libro", indicó el presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza.