La Fuerza Naval de Nicaragua rescata a ocho venezolanos que naufragaron en el mar Caribe

El grupo quedó a la deriva el pasado lunes por problemas del sistema eléctrico y fallas mecánicas en el motor del barco pesquero de nombre 'Don Cipriano', de bandera venezolana, en la que viajaban, según el informe de la Fuerza Naval divulgado este viernes.

Los pescadores venezolanos fueron encontrados y rescatados a 45 millas náuticas al este de Cayos Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, de acuerdo con la información.

Las personas rescatadas son Matías José Marcano Marcano, de 74 años; Fredy Fernando Almario Parra (57), Juan Francisco González Castillo (56), Jesús Florentino Mojica Ramos (5), Luis Daniel Suarez García (36), Fernando Eliezer Almirio Aguilar (35), Josué David González Morales (33) y Ángel Manuel Antes González (21), todos de nacionalidad venezolana.

Los venezolanos fueron trasladados a la ciudad de Bilwi o Puerto Cabezas, principal del Caribe norte, donde les brindaron atención médica primaria, y posteriormente fueron entregados a las autoridades correspondientes.