La guerra en el Yemen corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, advierte la ONU

"El Yemen enfrenta hoy un riesgo mayor de reanudación de un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022", alertó en un comunicado el responsable de Naciones Unidas, en medio de un recrudecimiento de los choques entre las partes en diferentes provincias yemeníes.

Grundberg denunció que los ataques de los hutíes de los últimos días contra las estratégicas provincias de Marib y Hadramut, que han provocado la muerte de decenas de militares yemeníes e incluso de civiles y desplazados, se suman a la escalada de tensión en el mar Rojo y en el golfo de Aden.

Los rebeldes, respaldados por Irán, imponen desde el 20 de julio un bloqueo marítimo en esa zona a Arabia Saudí, país que desde 2015 interviene en el Yemen al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení y al que los insurgentes acusan del bombardeo del aeropuerto internacional de Saná a mediados del mes pasado.

"En conjunto, estos acontecimientos amenazan con poner en peligro los logros de la tregua de 2022, reflejados en la relativa calma que ha reinado en el Yemen en los últimos años, al tiempo que arrastran al país a una confrontación regional más amplia, con consecuencias devastadoras para su población", advirtió.

Grundberg indicó que en las últimas semanas ha mantenido un "diálogo intenso" con las partes enfrentadas y otros actores regionales, a los que no mencionó, "para explorar opciones concretas de desescalada", e insistió en que la vía diplomática "aún esta disponible" si hay voluntad política y un compromiso de los bandos.

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Ante el aumento de las hostilidades en el Yemen, el responsable instó a las partes a que actúen "con la máxima moderación", que cesen sus acciones militares y que participen en negociaciones bajo los auspicios de la ONU para dar una oportunidad a "una solución negociada".

La guerra en el Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y se recrudeció un año después con la intervención militar de Arabia Saudí, que convirtió al país en el escenario de una de las peores catástrofes humanitarias del planeta, según Naciones Unidas.