La inflación en México baja por tercer mes consecutivo y se sitúa en el 3,12 %

La tasa se ubicó por debajo del 3,37 % registrado en junio, según el índice nacional de precios al consumidor (INPC).

El Inegi reportó que en julio la inflación general disminuyó un 0,03 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0,27 % y la anual en el 3,51 %.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,23 % mensual y un 3,95 % anual.

Este nivel también fue menor al 4,03 % registrado en junio pasado, según datos del Inegi.

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Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,19 % y los servicios un 0,26 % mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,95 %, mientras que los servicios crecieron un 4,36 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,85 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,37 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3,62 %, la educación un 5,93 % y otros servicios un 4,85 %.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 0,67 % mensual, aunque acumuló un alza anual del 0,29 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con una caída anual del 3,34 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 2,10 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 6,89 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron un 0,15 % mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en julio fueron la cebolla, con un incremento mensual del 18,97 %; la naranja, con un 11,90 %; las computadoras, con el 6,10 %; el transporte aéreo, con el 4,11 %; y los productos para el cabello, con un 1,47 %.

En contraste, bajaron el jitomate, un 29,20 %; el chile poblano, un 15,63 %; el chile serrano, un 6,98 %; cremas para la piel, un 1,71 %; el huevo, un 1,08 %, y el gas doméstico LP, un 1 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7,34 %; los seguros y servicios financieros, con un 6,41 %, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,37 %.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0,08 % mensual, pero aumentó un 2,73 % anual en julio.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.