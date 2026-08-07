La OMS recomienda ensayos con la vacuna Ervebo para intentar frenar el actual brote en RDC

La recomendación se emite después de que el grupo asesor técnico de la OMS sobre vacunas se reuniera el 31 de julio para analizar las distintas candidatas, concluyendo que los ensayos en animales muestran que Ervebo, fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck, ofrecen "cierto nivel de protección".

En ensayos con primates se lograron tasas de supervivencia de hasta el 75 % en los sujetos vacunados, y con hurones incluso del 100 %, indicaron los expertos, señalando que además los animales a los que se administró la vacuna presentaron síntomas menos graves y menor carga viral.

Hasta ahora Ervebo está aprobada como vacuna para la variante Zaire del ébola, la más conocida y responsable de la mayoría de los brotes en las últimas décadas, pero el que actualmente sufre la RDC, con 1.850 muertos, corresponde a la más rara variante Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico.

Las pruebas indicaron que los anticuerpos contra Bundibugyo desarrollados con la vacuna Ervebo son más débiles que los generados contra el ébola Zaire, "pero parecen tener cierto efecto neutralizante", de acuerdo con el grupo de expertos.

El grupo asesor fue creado después de que la OMS declarara la emergencia internacional por el brote de RDC el 16 de mayo, y en sus anteriores reuniones aún no recomendó los ensayos con Ervebo al considerar que debía probarse en entornos de investigación específicos antes de poder evaluar su eficacia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez evaluados los niveles de seguridad, eficacia y disponibilidad de la posible vacuna los expertos acordaron que no existen riesgos a la hora de realizar pruebas en las que se vacune a contactos de los contagiados en el brote actual, en ensayos aleatorios.

La actual epidemia se convirtió el pasado 31 de julio en el segundo brote de ébola con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.