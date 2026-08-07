La Policía de Ecuador halla 48 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que iba a Polonia

Agentes de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, en coordinación con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos y la unidad canina ejecutaron una operación en un puerto del sur de Guayaquil y durante la inspección de contenedores hallaron 50 bloques de cocaína ocultos en los panales de refrigeración de uno de ellos.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los policías detuvieron a una persona y que la droga incautada está valorada en 2,2 millones de dólares en el mercado europeo.

Tras el decomiso, los agentes retuvieron el contenedor, un teléfono móvil y dos sellos como indicios.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Guayaquil, principal motor económico del país, es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.