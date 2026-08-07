La producción brasileña de automóviles crece un 8,3 % hasta julio

El aumento fue impulsado principalmente por la fabricación de automóviles particulares y comerciales ligeros, cuya producción subió un 9,6 % en los primeros siete meses del año, hasta 1,53 millones de unidades, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores(Anfavea).

Según la patronal, el resultado refleja la resiliencia del sector frente a un escenario internacional desfavorable, con Estados Unidos y China registrando retrocesos en el mismo período.

"Es un resultado significativo para nuestra industria, a pesar de las dificultades en las exportaciones y el aumento de las importaciones que están muy por encima del promedio de años anteriores", señaló el presidente de Anfavea, Igor Calvet, en una rueda de prensa.

De acuerdo con Calvet, el volumen de importados -más de 344.000 unidades en lo que va corrido del año- supera la producción de varias fábricas instaladas en el país, lo que indica un desafío adicional para la industria nacional.

No obstante, destacó, eso no impidió que el país se ubicara en el segundo lugar en crecimiento de la producción mundial, detrás de India; mientras que otras naciones como China, Estados Unidos, Alemania, México y España retrocedieron.

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En cuanto a las exportaciones, los datos de Anfavea señalan que crecieron un 6,8 % con respecto a junio pero registraron una caída del 18,4 en el interanual.

En el acumulado de los siete primeros meses retrocedieron un 20,8 % en comparación con el mismo período de 2025, impactadas por un descenso del 35,4 % en los envíos a Argentina, principal socio comercial de Brasil.

Con excepción de Colombia, donde las exportaciones brasileñas crecieron un 7,2 %, se registró un retroceso en las ventas externas a todos los países latinoamericanos.

Entre tanto, Brasil ha recibido hasta julio 344.100 vehículos importados, un 25,7 % más que en los primeros siete meses del año pasado.

Calvet señaló que China continúa de líder en las importaciones con cerca de 350.000 unidades vendidas a Brasil hasta julio, lo que supone un crecimiento de 105,4 % interanual.

En cuanto a las ventas, los datos de la patronal señalan que julio fue el mejor mes del año con 216.057 vehículos matriculados y un crecimiento de 14,9 % frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado hasta julio se han vendido 1,7 millón de unidades, un alza de 17,9 % frente al mismo período de 2025.

Los vehículos híbridos y eléctricos alcanzaron una participación récord de 23,5% en las ventas de autos livianos, consolidando su avance en el mercado brasileño.