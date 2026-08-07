La religión irrumpe en la investidura del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella

Una marcada presencia religiosa estuvo incluida en el programa de la ceremonia bajo el apartado de "invocación y alabanza", y ocupó un espacio considerable dentro del acto de investidura, como nunca antes en un evento de estas características en el país, y en el que participaron representantes del catolicismo, el judaísmo y del cristianismo evangélico, pero no se contó con líderes espirituales de comunidades nativas, como los indígenas y afrodescendientes.

Uno de los voceros fue el rabino David Michaan, quien recurrió a pasajes del Antiguo Testamento para pedir al "Eterno" que conceda al nuevo presidente sabiduría, fortaleza, humildad y valentía para ejercer el cargo.

"Señor presidente, que el Eterno le conceda la sabiduría, la fortaleza y la humildad", expresó Michaan, quien también pidió para De la Espriella "la valentía de David".

El rabino concluyó su intervención con una bendición para el mandatario y un "Viva Colombia y viva Israel", en referencia a uno de los principales ejes de la política exterior del nuevo presidente, que anunció que reanudará las relaciones diplomáticas con el Gobierno israelí, rotas por su antecesor, Gustavo Petro, y que contó con la presencia en la ceremonia del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.

Después tomó la palabra el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada, quien centró su oración en pedir protección para las Fuerzas Militares y para distintos sectores de la población colombiana, seguido del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), monseñor Francisco Múnera, que transmitió deseos de "bienestar y bendiciones" y un mensaje de "unidad para toda la nación".

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Mientras continuaban las intervenciones religiosas, el mandatario se trasladó al Batallón Pichincha de Cali, a unos 2 kilómetros del recinto, donde pronuncia su primer discurso como presidente de Colombia y fijar las principales líneas de su Gobierno.

Las intervenciones religiosas se produjeron ante una audiencia integrada por congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales y marcaron una parte significativa de una ceremonia que, además del componente constitucional de la transmisión del mando, incorporó distintos elementos religiosos y espirituales, entre ellos una imagen de la Virgen María.

La ceremonia de investidura del abogado De la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países.