La UE condena la última oleada de ataques hutíes contra Arabia Saudí y Yemen

"La Unión Europea condena enérgicamente la última oleada de ataques hutíes, incluidos los ataques en la región de Najrán (suroeste de Arabia Saudí) y en la ciudad de Marib (centro-norte de Yemen) contra infraestructuras civiles, que han provocado víctimas mortales", señaló la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, en un comunicado.

"Expresamos nuestra plena solidaridad con Arabia Saudí y con el Gobierno de Yemen, y trasladamos nuestro pésame a las familias de las víctimas. Atacar a civiles e infraestructuras civiles es inaceptable y debe cesar de inmediato", añadió.

El servicio diplomático de la UE pidió asimismo a los hutíes que "cesen de inmediato todos los ataques dentro y fuera de Yemen", ataques que "constituyen una peligrosa escalada, socavan aún más la estabilidad regional y ponen en riesgo los esfuerzos en curso hacia una resolución pacífica del conflicto".

Al menos 11 civiles resultaron heridos el jueves en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra la región de Najrán, fronteriza con territorio yemení, según un comunicado de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, que lidera Riad.

Además, al menos dos civiles murieron y otros catorce resultaron heridos este viernes en ataques hutíes contra barrios residenciales y campos de desplazados en la ciudad de Marib, un importante bastión del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, según confirmó el ministro de Salud yemení, Qasim Buhaibeh, en X.

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La guerra en el país se reactivó a mediados de julio, cuando el Ejército yemení bombardeó el aeropuerto de Saná, la capital -controlada por los hutíes-, para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

No obstante, los hutíes atribuyeron la acción a Arabia Saudí, que interviene en el país desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques contra territorio saudí e incluso han impuesto un bloqueo marítimo a la monarquía árabe en el mar Rojo, donde lanzan proyectiles contra buques vinculados a Riad, que a su vez también ha bombardeado posiciones de los insurgentes en Yemen.