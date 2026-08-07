La venta de euros de EE.UU. para apuntalar el yen tomó por sorpresa al BCE, según el FT

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablaron sobre la intervención el sábado, una vez realizada la operación, según fuentes al tanto de este asunto, indica el rotativo británico.

La falta de coordinación pone de relieve el carácter inusual del primer esfuerzo conjunto entre Washington y Tokio para impulsar el yen en casi 30 años. Por lo general, se habría esperado que Estados Unidos utilizara dólares en una operación de este tipo, agrega.

Según la información, altos funcionarios del BCE consideraron que la decisión de EE.UU. de utilizar euros suponía una ruptura sin precedentes sobre la cooperación entre las autoridades monetarias occidentales.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los bancos centrales y los ministerios de finanzas de Occidente han hecho hincapié en la confianza mutua y la consulta, realizándose las intervenciones previas en los mercados de divisas, por lo general, de manera coordinada, resalta el FT.

Las ventas de euros por parte de Washington, ejecutadas por la Reserva Federal de Nueva York en nombre del Tesoro estadounidense, resultaron "muy llamativas" y "lamentables", declaró al FT una persona familiarizada con las conversaciones entre los responsables de política económica de la UE.

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"Esto nunca había sucedido antes", añadió.

Un portavoz del Tesoro declaró al FT que esa cartera estadounidense no coordinó con autoridades extranjeras las decisiones sobre la asignación de reservas dentro del Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés) del departamento, utilizado para llevar a cabo la intervención.