Las exportaciones chinas crecieron un 17,8 % interanual en julio

Tras varios meses dibujando una tendencia al alza, esto supone una ralentización con respecto a la subida de junio (+20,8 %) para las ventas chinas al exterior, que se vuelven a confirmar como un motor clave para la segunda economía mundial ante los problemas internos de demanda.

Las cifras divulgadas este viernes por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 21,2 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 1,95 billones de yuanes (288.254 millones de dólares, 250.190 millones de euros).

Así, en el séptimo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 767.070 millones de yuanes (113.656 millones de dólares, 98.644 millones de euros), lo que supone un incremento del 8,79 % en términos interanuales, según cálculos efectuados por EFE.

En julio, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,66 billones de yuanes (690.165 millones de dólares, 598.926 millones de euros), un alza del 19,2 % en comparación con el mismo mes del último ejercicio.

Los datos divulgados hoy también reflejan que ese indicador creció un 17,3 % en el acumulado entre enero y julio, con las importaciones aumentando sensiblemente más (+22 %) que las exportaciones (+14 %).

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Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 23,9 % interanual hasta unos 397.850 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+27,5 %) para situarse en 285.350 millones de dólares.

Tras elevarse un 27 % y un 36 %, respectivamente, en junio, los analistas anticipaban una ralentización del crecimiento, pero situaban su pronóstico para las exportaciones en un 22,2 %, por debajo del dato final, y el relativo a las compras de bienes foráneos por encima, un 27,9 %.