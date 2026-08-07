Las petroleras estatales de Brasil y México negocian un segundo acuerdo de cooperación

"La asociación con Pemex tiene dos vertientes. Una primera para explorar y producir conjuntamente en aguas mexicanas del Golfo de México, tanto someras como profundas, y la segunda para cooperar en acciones de refino y de mercado", afirmó este viernes la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, en una rueda de prensa.

La dirigente dijo que la cooperación en el área de exploración y extracción ya cuenta con un memorando de entendimiento firmado y en marcha, mientras que el acuerdo de cooperación en el área de refino, procesamiento y venta de derivados está listo para ser firmado.

Agregó que el segundo memorando de entendimiento prevé acciones conjuntas en el perfeccionamiento del refino y en la comercialización de combustibles, así como asociaciones para aprovechar el etanol y el biodiesel.

El director para Procesos Industriales y Productos de Petrobras, William França, afirmó en la misma rueda de prensa que la asociación entre ambas empresas en esta segunda área tiene un gran potencial porque incluye compartir tecnología en refino y en petroquímica.

La asociación, según França, puede resultar en un aumento de la producción de etano de la planta de Braskem, petroquímica coparticipada por Petrobras, en México, además de incentivar la cooperación en descarbonización, biocombustibles y transición energética y eficiencia energética.

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Chambriard afirmó que México es un país prioritario para Petrobras y que las conversaciones entre ambas empresas han sido muy amistosas debido a que los dos países son hermanos y a que sus estatales están empeñadas en trabajar en favor de sus poblaciones.

"Las posibilidades de asociación son inmensas para Brasil y para México, así como para Petrobras y para Pemex", dijo.

La directora para Exploración y Producción de Petrobras, Sylvia Anjos, dijo por su parte que el primer acuerdo ya está en marcha y prevé cooperación en áreas como revitalización de campos maduros, exploración sísmica en nuevas áreas, exploración en aguas profundas y muy profundas, e intercambio de tecnologías.

Afirmó que Petrobras quiere aprovechar la experiencia que tiene en el presal, un horizonte de explotación en aguas muy profundas y por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor que concentra el 80 % de la producción brasileña, para ver el potencial de México en esa misma sección.

"El presal en el Golfo de México sí es un área de nuestro interés, y podemos analizar posibilidades pero cuando tengamos estudios más detallados de los datos sísmicos. Si hay posibilidad, podemos llegar al presal allá, pero todo depende de los datos sísmicos que estamos adquiriendo", afirmó.

El acuerdo firmado por ambas compañías el 23 de junio en Río de Janeiro permite a Pemex acceder a la gran experiencia de Petrobras en operaciones marítimas complejas.

Para Petrobras, el acuerdo representa una oportunidad para reponer reservas, diversificar su cartera y posicionarse en una zona del Golfo poco explorada.