Los compradores de automóviles de lujo en EEUU migran cada vez más a marcas convencionales

Los datos del primer semestre de 2026 muestran que el 32 % de quienes sustituyeron un todocaminos SUV mediano de una marca de lujo optaron por un vehículo de una marca convencional. De ellos, un 11 % compró otro todocaminos SUV mediano convencional y un 6 % se decantó por un todocaminos SUV compacto convencional.

La tendencia es aún más pronunciada entre los propietarios de turismos compactos de la gama alta: el 42 % pasó a una marca de gran consumo. Entre los propietarios de todocaminos SUV compactos de lujo, el porcentaje fue del 30 %.

J.D. Power señaló que el fenómeno resulta especialmente relevante porque los SUV medianos de la gama alta constituyen actualmente el segmento de lujo con mayores ventas.

La firma considera que el cambio no implica que los compradores estén renunciando al confort o a la tecnología, sino que encuentran cada vez más esas características en los modelos convencionales, sin tener que pagar el sobreprecio asociado tradicionalmente a una marca de lujo.

En cambio, las camionetas 'pick-up' no registran un movimiento comparable. Solo el 2,6 % de los clientes que dejaron algún segmento de la gama alta compraron una 'pick up' grande, un porcentaje que se mantiene estable desde 2024, mientras que el paso a camionetas medianas aumentó medio punto, hasta el 1,8 %.

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La propensión a abandonar las marcas de gama alta también varía significativamente por edades. Los 'baby boomers' y las generaciones anteriores son los que más tienden a permanecer en el mercado de lujo, mientras que el cambio hacia marcas convencionales aumenta entre la generación X, los milenials y alcanza su nivel más alto entre los compradores de la generación Z.

Los ingresos también tienen un peso importante. Entre los hogares con menos de 100.000 dólares anuales, el 12,9 % de quienes se desprendieron de un vehículo de lujo pasaron a una marca de gran consumo.

El porcentaje cae al 6,8 % en los hogares con ingresos de entre 100.000 y 150.000 dólares y al 2,8 % entre quienes superan los 500.000 dólares.

Según J.D. Power, los datos reflejan que la creciente sofisticación de los vehículos de marcas convencionales está reduciendo una de las ventajas tradicionales de los fabricantes de la gama alta y haciendo que, especialmente para los consumidores más sensibles al precio, el distintivo de lujo resulte cada vez menos determinante.