Los cruces por Ormuz se reducen en 33 % y aumentan un 18 % en Bab al Mandeb, según portal

El portal de monitoreo marítimo y de análisis de riesgos recordó que el 5 de agosto se registraron 12 cruces por Ormuz, tres menos que el día anterior, mientras que apuntó que "la mayoría de los buques" que transitaron por el estrecho el jueves utilizaron "el esquema unilateral iraní de navegación".

Según la plataforma, que basa sus análisis en la recopilación de datos de la empresa MarineTraffic, este sistema es un corredor impuesto por Irán que obliga a los buques comerciales que transitan por Ormuz a hacerlo cerca de las aguas territoriales iraníes, en vez de la ruta internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz -Irán y Omán- están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

Las autoridades iraníes han explicado que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

Asimismo, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

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Por otra parte, Kpler apuntó que la actividad en Bab al Mandeb aumentó en un 18 % el jueves, hasta alcanzar los 26 cruces confirmados, mientras que la OMI no ha confirmado nuevos ataques contra embarcaciones en esta vía.

El estrecho de Bab al Mandeb también está siendo amenazado por los rebeldes hutíes del Yemen, que han impuesto un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, país que tuvo que desviar gran parte de sus exportaciones de crudo a través del mar Rojo como alternativa a Ormuz pero que ahora se está quedando sin válvulas de escape.