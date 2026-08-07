Machado celebra libertad plena de jueza venezolana tras 16 "tortuosos años de injusticias"

"Oramos por su recuperación y esperamos que pueda salir del país lo más pronto posible para ser atendida de inmediato. Seguimos por la libertad de todos, hasta el final", escribió en la red X.

Afiuni se encuentra en una clínica luego de "presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión", según informó el jueves la familia, y tras la realización de estudios, se detectaron tres "lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo que requieren atención medica inmediata con el fin de evitar consecuencias irreparables para su salud".

La jueza fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a un banquero. Chávez pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien salió del país.

Estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional.

En 2019, fue condenada a cinco años por "corrupción espiritual", es decir, la misma fiscalía reconoció que no tuvo ningún beneficio económico.

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Hasta hoy, Afiuni tenía una libertad condicional que incluía, según la familia, prohibición de hablar a la prensa o en redes sociales y votar.

Tampoco tenía derecho a un pasaporte y estaba inhabilitada políticamente.

Su hermano Nelson Afiuni y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron este viernes en un comunicado que el cierre del caso y la libertad de la jueza representan "el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso".

Sin embargo, señalaron que el cierre definitivo del expediente "no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados".

Aseguraron que el caso "permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad".

Este año, cientos de presos políticos han sido excarcelados y a miles de personas se les han levantado las restricciones a su libertad, como parte de lo que las propias autoridades definen como el "nuevo momento" que vive el país luego de la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero.

Su libertad plena también coincide con un proceso de negociaciones promovido por Estados Unidos para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela entre una representación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un grupo de la oposición.