Más de 500.000 personas enfrentan en Puerto Rico racionamiento de agua por la sequía

El plan de ajuste se debe a que el nivel del embalse Carraízo, en Trujillo Alto -ciudad aledaña a San Juan- se ubica en menos de 38 metros, cayendo en la zona llamada de 'ajustes operacionales', en la primera gran sequía de la isla desde el 2015.

Al entrar en dicha fase, el Gobierno y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) decidieron racionar el agua en turnos de 48 horas para los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, que cuentan con unos 183.000 hogares y comercios abonados, lo que eleva el número de afectados al medio millón de personas.

Las condiciones de sequía afectan ya al 80 % del territorio de Puerto Rico y en la franja sur del centro y oeste ha sido calificada de extrema, tras sufrir la isla el mes de julio más seco desde que comenzaron los registros en 1899, con tan solo 0.54 pulgadas de precipitaciones, el 9 % de lo normal.

"Presiento que esto va para largo", dijo a EFE Elena Cabrera, residente de la zona metropolitana, al salir de un supermercado adonde fue a comprar agua embotellada para sus dos ancianas vecinas.

Cabrera afirmó que se había preparado almacenando y comprando agua antes del anuncio del racionamiento, del que culpó en parte al Gobierno actual, pasados gobernantes y directivos de la AAA por "las malas decisiones" que han tomado en base al sistema.

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Para paliar la situación, la AAA ubicó 35 oasis en San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas, y dividió el plan de interrupciones programadas en dos zonas.

La zona 1 tendrá servicio este viernes y sábado y se quedará sin agua el domingo, mientras que a la zona 2 se le interrumpió el suplido a las 6:00 hora local de hoy (10.00 GMT).

Sin embargo, para desesperación de los residentes de la zona 1, el suministro de agua no se reanudó según lo estipulado ya que debido a una avería de la semana pasada hay que esperar a que se llenen los tanques para comenzar a recibir agua potable, explicó la AAA.

La sequía ha provocado que en el embalse Carraízo se avisten peces muertos en la orilla y que haya personas como Yadalis González Meléndez pescando sobre las piedras que se exponen a cientos de metros de las compuertas.

González Meléndez expresó a EFE su preocupación por los bajos niveles del embalse y comentó que la falta de agua ha provocado una merma en la cantidad de peces que usualmente nadan allí.

La sequía se enmarca en pleno fenómeno climático de El Niño, asociado a un aumento de temperaturas, el cual se espera que se intensifique en el periodo agosto-octubre, lo que contribuirá a cambios en los patrones de precipitaciones, según la Organización Meteorológica Mundial.

Con estos pronósticos, el Gobierno, que declaró el estado de emergencia para el uso del agua a finales de julio, ha advertido que es posible que las interrupciones de suministro de agua programadas se extiendan a otros municipios de la isla.

Además de Carraízo, el embalse de Cidra también ha tenido que realizar ajustes operativos y otros cinco se encuentran en observación y podrían necesitar ajustes similares próximamente.

A su vez, el plan de racionamiento se dividió en dos fases. La fase 1, que entró en vigor hoy, consiste en interrupciones programadas cada 48 horas, y la fase 2 establecerá un solo día con suministro y tres sin servicio.

Esta falta de agua afecta a los hogares, los comercios y también las escuelas, que van a funcionar los días de racionamiento con jornada reducida y no se descarta que acaben dando las clases de manera virtual, tal y como ocurrió en la pandemia.