Mayor ONG marroquí de derechos humanos eleva a 141 cifra de fallecidos en Ceuta y Melilla

La AMDH, la principal ONG de defensa de los derechos humanos en Marruecos, dio a conocer esta cifra durante una rueda de prensa celebrada en Rabat junto con la Coordinadora Europea para los Derechos Humanos en Marruecos (CEDHM).

La presidenta de la AMDH, Souad Brahma, explicó que las autoridades marroquíes habían puesto en prisión preventiva a 111 personas por su presunta relación con estos acontecimientos, desencadenados por el intento de entrada masiva en Ceuta y Melilla de decenas de miles de migrantes, en su mayoría marroquíes.

Explicó que 51 personas fueron arrestadas en Tetuán, situada a 45 kilómetros al sur de Ceuta, cinco de ellas menores de edad. En Nador, cerca de Melilla, fueron detenidas otras 52 personas, entre ellas 18 menores.

Respecto a los muertos en territorio marroquí, que se añaden a los 75 cadáveres rescatados por España (según la delegación del Gobierno, ya que el Instituto de Medicina Legal contabiliza 82), el presidente de la AMDH en Tetuán, Achraf Mimoune explicó que en la morgue de la ciudad hay 21 cadáveres: 11 marroquíes y otros 10 de nacionalidades extranjeras.

El activista consideró que la cifra oficial de 11 muertos, anunciada el pasado domingo por el Ministerio marroquí del Interior, "no está actualizada". Asimismo, subrayó que su organización trata de verificar otros datos relativos a la morgue de Tánger, donde, según afirmó, "habría otros 17 cadáveres".

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Lamentó que durante la devolución de los migrantes que entraron a Ceuta no hubo ninguna institución oficial marroquí que les recibiera o que les proporcionara atención sanitaria, los orientara o contactara con las familias de los desaparecidos.

"Nosotros permanecimos hablando con esas familias, que no encontraron a ningún responsable oficial que les ofreciera información", aclaró.

También destacó que alrededor de 3.500 jóvenes todavía permanecen en los bosques y en distintos barrios de Ceuta. "Se encuentran en una situación inhumana y sus vidas corren peligro", precisó.

La AMDH celebró su rueda de prensa mientras continúan circulando en las redes sociales llamamientos para organizar una nueva avalancha migratoria el próximo 15 de agosto. Entretanto, las autoridades siguen interceptando a algunos jóvenes que intentan llegar a las inmediaciones de Ceuta y Melilla.

La pasada madrugada, EFE presenció en Alcazarquivir, a 180 kilómetros al sur de Ceuta, la interceptación por parte de la Gendarmería Real marroquí de siete menores procedentes de Casablanca y Rabat que intentaban llegar a la ciudad autónoma española.

La presidenta de la AMDH criticó, en un comunicado leído durante la rueda de prensa de este viernes, el papel de Marruecos como "gendarme de Europa" y denunció que el país pretenda abordar el fenómeno migratorio exclusivamente desde una perspectiva de seguridad.

Brahma reclamó una investigación independiente y transparente que permita determinar responsabilidades por lo ocurrido. Asimismo, reprochó a la Unión Europea (UE) su indiferencia ante las violaciones de los derechos de las personas migrantes cometidas por las autoridades marroquíes.