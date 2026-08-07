México decomisa 1,17 toneladas de cocaína y detiene a seis personas en el Pacífico

La operación ocurrió durante labores de patrullaje y vigilancia marítima, cuando personal de la Secretaría de Marina (Semar) localizó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda en la que viajaban los seis tripulantes, según señalaron las autoridades en un comunicado.

Al inspeccionarla, los agentes encontraron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente 1.170 kilogramos de una sustancia con características de la cocaína, señalaron las autoridades.

También aseguraron unos 2.450 litros de combustible distribuidos en 49 bidones, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, además de la embarcación.

Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrirá la investigación y determinará la situación jurídica de los seis tripulantes.

El nuevo decomiso ocurre en medio de un refuerzo de las operaciones mexicanas contra el tráfico marítimo de drogas, particularmente en las rutas del océano Pacífico.

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Las acciones se dan luego de que a finales de julio, México asegurara que se ha detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico.

De acuerdo con información oficial, durante la actual Administración federal la Marina ha incautado ya más de 80 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del Gobierno de Estados Unidos para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país.