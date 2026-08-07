México insiste que no hay prueba que su lechuga causara brote de ciclosporiasis en EE.UU.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, explicó que la investigación estadounidense surgió de entrevistas realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a personas contagiadas, muchas de las cuales reportaron haber consumido lechuga procesada en restaurantes de comida rápida.

A partir de esos testimonios, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rastreó la cadena de distribución hasta una planta de Taylor Farms en Guanajuato y notificó a México de la posible asociación.

"Lo que nos reportan a nosotros son hipótesis, no son cuestiones confirmadas", afirmó Borja durante la conferencia matutina presidencial.

Tras recibir la alerta, las autoridades mexicanas inspeccionaron la planta y analizaron cinco muestras de lechugas enteras, otras cinco del producto ya procesado y agua utilizada en las instalaciones.

"Encontramos que todos eran negativos. De tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados del estudio de laboratorio", sostuvo el funcionario.

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Borja reconoció, no obstante, que la investigación permanece abierta: "La hipótesis todavía se mantiene y no se confirma la fuente directa".

"El origen mexicano todavía no se comprueba", insistió.

Taylor Farms detuvo preventivamente las operaciones de la planta mientras realiza un análisis de riesgo, según el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El brote de ciclosporiasis ha provocado miles de contagios en Estados Unidos y dos fallecimientos, aunque las autoridades sanitarias han precisado que las víctimas tenían enfermedades preexistentes y que la infección parasitaria fue un factor contribuyente.

Además, México mantiene otras investigaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos.

Tras una notificación de Reino Unido por casos de ciclosporiasis en viajeros, las autoridades inspeccionaron 16 hoteles del estado de Quintana Roo y mantienen en análisis 32 muestras de alimentos y once de agua.

Cofepris también investiga un posible vínculo entre chiles serranos mexicanos y un brote de salmonela en Estados Unidos.

Las autoridades inspeccionaron una empacadora de Nuevo León y rastrearon el producto hasta agricultores de Escuinapa, Sinaloa, donde tomaron muestras que permanecen bajo análisis.

Borja señaló que México ha recibido desde 2020 cerca de 17 notificaciones internacionales de brotes y que, en algunos casos, Cofepris, Senasica y la FDA han realizado inspecciones conjuntas.