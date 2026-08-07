México registra caída de 16,6% en homicidios en 2025, menor a la reportada por el Gobierno

Los homicidios se mantuvieron como la octava causa de muerte en el país, con 27.989 fallecimientos, frente a los 33.550 registrados de manera definitiva en 2024, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).

La reducción respalda la tendencia descendente de la violencia homicida que el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha destacado como uno de los principales resultados de su estrategia de seguridad, aunque muestra una magnitud menor a la reflejada por las cifras oficiales de incidencia delictiva.

En enero pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 30 % entre 2024 y 2025 y situó el año pasado como el de menor incidencia de este delito desde 2016.

La diferencia responde, entre otros factores, a que ambas instituciones elaboran sus estadísticas con fuentes y metodologías distintas.

El SESNSP recopila la información que reportan las fiscalías y procuradurías estatales, mientras que el Inegi contabiliza las defunciones a partir de certificados y actas del Registro Civil, servicios forenses y registros de agencias del Ministerio Público.

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Los datos del Inegi muestran además una marcada brecha por sexo: de los homicidios registrados en 2025, al menos 24.506 correspondieron a hombres, entre quienes esta fue la sexta causa de muerte, por detrás de enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado.

En total, México registró 762.494 defunciones en 2025, 57.178 menos que las contabilizadas definitivamente en 2024. La tasa bruta fue de 584 muertes por cada 100.000 habitantes, 46 puntos menos que el año anterior.

El 89,8 % de las defunciones estuvo relacionado con enfermedades y problemas de salud, mientras que el 10,2 % correspondió a causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios.

Las enfermedades del corazón continuaron como la principal causa de muerte, con 177.673 casos, seguidas de la diabetes mellitus, con 106.874, y los tumores malignos, con 92.006. Completaron los primeros cinco lugares las enfermedades del hígado (38.179) y los accidentes (38.166).

Del total de fallecimientos registrados, el 55,9 % correspondió a hombres y el 44 % a mujeres.