Milei dice que Argentina aportará experiencia en seguridad al nuevo Gobierno de Colombia

"Nosotros vamos a poder aportarle nuestra experiencia. De hecho, nuestra hoy ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva) ha vivido y ha trabajado muchos años en Colombia, así que vamos a poder colaborar fuertemente", dijo Milei a periodista en Cali (suroeste), donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura.

En ese sentido, el jefe de Estado argentino señaló que Colombia podrá conocer la experiencia argentina "combatiendo el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en Rosario".

El mandatario destacó además la decisión del nuevo Gobierno colombiano de integrarse al Escudo de las Américas -una iniciativa ideada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado- porque "tiene que ver con el alineamiento estratégico de la región" y hará que sea "segura".

"Nosotros por ahora tenemos una excelente relación y hemos logrado demostrar que aquellos mandatarios, cuando tienen muy buena sintonía, pueden avanzar profundamente en hacer reformas que beneficien a los dos países y en eso estamos trabajando fuertemente", añadió sobre cómo será el trabajo con el Ejecutivo de De la Espriella.

Finalmente el presidente argentino señaló que el antecesor de De la Espriella, Gustavo Petro, con quien solía enfrentarse en las redes sociales, "hace parte de la peor historia de Colombia".