Miles de trabajadores marchan contra el ajuste de Milei en el día del santo del trabajo

Los manifestantes partieron desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde durante la mañana se realizó la tradicional bendición de herramientas de trabajo, y recorrieron más de 13 kilómetros hasta llegar a la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

La movilización fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones de derechos humanos y de la economía popular y de derechos humanos.

"Estamos convencidos que vamos a lograr revertir esta situación en favor de los sectores populares", dijo a EFE Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El sindicalista aseguró que "con fe, con unidad, con lucha, con organización" se logrará que "no le falte el plato de comida, el trabajo, la salud ni la educación a ninguna familia".

La jornada tuvo además un homenaje a Taty Almeida, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo fallecida el pasado 14 de junio, con la participación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

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"Tenemos que trabajar para pensar y ver cómo reconstruir este país", dijo Pérez Esquivel, quien también sostuvo que el país enfrenta una situación de hambre y desocupación.

Durante el acto, los organizadores leyeron un documento en el que calificaron la situación social y económica como una de las "más difíciles de las últimas décadas" y cuestionaron las políticas del Gobierno de Milei, al que acusaron de privilegiar la especulación financiera y la concentración de la riqueza por encima de la producción y el empleo.

"Detrás de los discursos sobre el equilibrio fiscal y los mercados, millones de trabajadoras y trabajadores sufren todos los días una realidad marcada por la pérdida del salario, la incertidumbre, la desocupación y el miedo al futuro", señalaron.

El documento también defendió el empleo registrado, los convenios colectivos, las organizaciones sindicales, la producción nacional, la obra pública y la protección social, además de reclamar una mayor presencia del Estado en áreas como salud, educación, ciencia y tecnología.

La movilización se realizó en el marco de la tradicional jornada de San Cayetano y al cumplirse diez años de la primera marcha bajo la consigna "paz, pan, tierra, techo y trabajo".