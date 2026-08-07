Milicias proiraníes de Irak posponen su respuesta a los bombardeos de EEUU y Arabia Saudí

"Se ha decidido posponer la respuesta prevista para hoy", anunció la agrupación en un comunicado, en el que explicó que la decisión fue tomada a petición del parlamentario y líder del grupo armado proiraní Organización Badr, Hadi al Amiri, que también es una de las caras más reconocibles de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

A finales de julio, las fuerzas estadounidenses y saudíes bombardearon conjuntamente posiciones en varias provincias iraquíes de las FMP, una agrupación paramilitar integrada en el Ejército iraquí que cuenta con milicias de distinto signo, pero las más poderosas están vinculadas a Irán y componen la Resistencia Islámica en Irak.

Esos bombardeos conjuntos causaron la muerte de al menos 20 combatientes de las FMP y, según medios iraníes, de unos cinco asesores de la Guardia Revolucionaria de Irán, por lo que las milicias proiraníes prometieron responder pese a que, en paralelo, se enfrentan a un proceso gubernamental de desarme alentado por Washington.

Una fuente saudí "de alto rango" citada por la cadena privada saudí Al Arabiya desveló en la noche del jueves que, según "informes de inteligencia fidedignos", las milicias de Irak, los rebeldes hutíes del Yemen y la Guardia Revolucionaria iraní se estaban coordinando para lanzar ataques contra Arabia Saudí.

De hecho, el Gobierno iraquí ya dijo el jueves que las Fuerzas Armadas estaban elevando "el nivel de preparación en materia de seguridad y combate", aunque no especificó el motivo.

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El anuncio de la Resistencia Islámica de Irak también se produce en el mismo día en el que el jefe de la Inteligencia saudí, Jaled bin Ali al Humaidan, se reunió en Bagdad con el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak, Ali al Zaidi, con quien abordó el fortalecimiento de la coordinación en materia de seguridad.

Además, Al Zaidi "reiteró la firme postura del Gobierno respecto a la protección de la soberanía de Irak y los intereses de su pueblo, y su compromiso de no permitir que su territorio se utilice como plataforma para acciones o actividades que perjudiquen a cualquier otro país", según un comunicado de su oficina.

Algunas facciones proiraníes, como Asaib Ahl al Haq, han anunciado su disposición a someterse al desarme, mientras otras rechazaron el plan gubernamental, entre ellas Kataib Hizbulá, la más poderosa de todas y que incluso amenazó esta semana con expandir su arsenal.