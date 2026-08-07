Muere a los 89 años en EEUU el empresario cubano Alfonso Fanjul, magnate del azúcar

Fanjul, uno de los directivos de Florida Crystals, una de las mayores compañías privadas de azúcar estadounidense, falleció el lunes pasado tras enfrentar problemas de salud durante varios meses, detalló el obispo Manuel de Jesús Rodríguez, de la Diócesis de Palm Beach, ciudad donde residía.

Nacido en La Habana en 1936, llegó a Estados Unidos en los años sesenta tras el triunfo de la Revolución cubana.

La familia Fanjul, una de las más importantes del sector azucarero de Cuba, perdió sus propiedades tras las expropiaciones del nuevo gobierno.

Fanjul tomó las riendas del negocio en 1982 tras a la muerte de su padre y, junto con su hermano José, hizo crecer la compañía, con sede en West Palm Beach, hasta convertirla en una de las mayores azucareras privadas del país.

"Un hombre de carácter moral ejemplar cuya extraordinaria visión empresarial estuvo acompañada de un profundo compromiso con el bien común", escribió en la red social X el obispo Rodríguez.

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Fanjul fue también uno de los grandes donantes políticos de Florida. Copresidió en el estado la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y financió a los demócratas mientras su hermano hacía lo propio con los republicanos, un reparto que dio a la familia acceso a los dos partidos.

Medio siglo después de salir de Cuba, viajó a la isla en 2012 y 2013 y se declaró dispuesto a invertir allí si se daban las condiciones adecuadas, una posición que le costó críticas en el exilio de Miami.