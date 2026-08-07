Mulino ofrece fortalecer cooperación con Colombia antes de investidura de De la Espriella

Mulino fue recibido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por la canciller saliente de Colombia, Rosa Villavicencio, con honores militares de cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

"Con suma complacencia regreso a Colombia hoy, un día trascendental donde asume el mando el presidente Abelardo de la Espriella", manifestó el mandatario panameño en una declaración.

En ese sentido, transmitió, en nombre de su Gobierno y del pueblo panameño, un mensaje de "hermandad, buena vecindad y mucha cooperación" para Colombia, país con el que Panamá comparte 266 kilómetros de frontera selvática en la región del Tapón del Darién.

Asimismo, deseó éxitos al nuevo jefe de Estado colombiano y aseguró que Panamá está "a disposición para toda la cooperación que tengamos que hacer", al anticipar que sostendrá una reunión con De la Espriella más tarde durante la jornada.

Antes de la ceremonia de investidura, Mulino tiene previsto mantener encuentros bilaterales y además de De la Espriella se reunirá con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy.

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Según la Presidencia panameña, en la reunión con De la Espriella abordarán asuntos como la cooperación bilateral, la interconexión eléctrica, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, además de las relaciones comerciales y diplomáticas y una alianza para promover inversiones en el sector turístico.

A la ceremonia de investidura del próximo presidente de Colombia asistirán diez jefes de Estado, dos vicepresidentes y 15 ministros de Relaciones Exteriores, además del rey Felipe VI de España que también aterrizó esta mañana en Cali y otras autoridades internacionales.

Tras concluir los actos oficiales, Mulino regresará a Panamá junto con la delegación que lo acompaña.