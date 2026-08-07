Neoenergia invertirá 600 millones de dólares en la mejoría de la red eléctrica de Brasilia

La inversión es un 118 % superior a la realizada en los cuatro años anteriores y beneficiará a los más de 1,3 millones de clientes de Neoenergia Brasilia, según un comunicado difundido por la empresa.

El plan de inversiones contempla la construcción y ampliación de cinco subestaciones, la instalación de 132 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y el refuerzo de la infraestructura eléctrica.

Neoenergia afirmó que, fruto de las inversiones del último ciclo, consiguió reducir en un 36 % la duración de los cortes de suministro eléctrico entre 2021 y 2025, logrando situarse por debajo del límite máximo establecido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para el año pasado.

El anuncio de Neoenergia se produce dos semanas después de que un tribunal de Brasilia ordenara a la distribuidora la adopción de medidas urgentes para resolver los fallos crónicos en el suministro de energía eléctrica en la capital brasileña.

La resolución cautelar, adoptada por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y los Territorios (TJDFT), establece plazos estrictos de entre 90 y 180 días para la ejecución de una serie de obras de modernización de la infraestructura.

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El fallo judicial impuso cinco actuaciones concretas y prevé una multa de 5 millones de reales (unos 980.000 dólares) por cada incumplimiento.

La acción civil pública que llevó a la condena, presentada por el Ministerio Público, fue motivada por el aumento significativo de las quejas y por el incumplimiento continuado de los objetivos de calidad de la Aneel, especialmente en regiones que sufren apagones frecuentes y retrasos en el restablecimiento del servicio, según un comunicado de la Fiscalía.

Neoenergia distribuye energía eléctrica a cerca de 40 millones de consumidores en los estados de Bahía, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul y en el Distrito Federal de Brasilia.