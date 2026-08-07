Nueva Jersey investiga a centro de ICE por violación de derechos civiles de inmigrantes

De acuerdo con un comunicado, la División de Derechos Civiles de la Fiscalía envió este viernes las primeras citaciones para la investigación, que se centrará en determinar si alguna acción u omisión de los empleados de GEO Group, que administra el centro, violó los derechos civiles de los detenidos, "a raíz de informes sobre condiciones alarmantes y muertes recientes".

Inmigrantes detenidos en Delaney denunciaron las "peligrosas condiciones" que enfrentan, como negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas en general, lo que derivó en una huelga entre mayo y junio, tras la cual la institución de gestión privada comenzó a transferir a los internos a otros centros de detención en el país.

Los inmigrantes decidieron terminar la protesta principalmente debido al temor a represalias, al aislamiento y a los traslados forzosos.

El pasado diciembre se registró la primera muerte en Delaney Hall, del haitiano Jean Wilson Brutus; el pasado fin de semana la del salvadoreño Edwin López Cornejo, y esta semana trascendió que a finales de julio murió otro inmigrante no identificado.

"Nueva Jersey tiene el deber legal y moral de defender los derechos civiles de las personas en nuestro estado. Para las personas detenidas, incluidas aquellas bajo custodia de una corporación privada como GEO Group, esos derechos incluyen el derecho a un trato humano y a una atención médica adecuada", indicó la fiscal Jennifer Davenport en el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si la investigación halla infracciones, la Fiscalía iniciará las acciones de cumplimiento civil pertinentes, según la Ley de Derechos Civiles de Nueva Jersey y la Ley contra la Discriminación del estado, agregó.

"Tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance para proteger estos principios jurídicos fundamentales. Solicitamos a las personas que compartan sus experiencias personales con nosotros para que podamos tomar medidas que garanticen la protección de sus derechos", afirmó.

Davenport recordó que esta investigación se inicia en medio del litigio entre el Departamento de Salud de Nueva Jersey y GEO Group, luego de que la Fiscalía presentara una demanda en junio para obtener una orden que obligue a la empresa a dar acceso a las autoridades estatales a Delaney Hall para realizar inspecciones sanitarias.

El centro de ICE, con capacidad para más de 1.000 internos, es operado mediante un contrato de 15 años por valor de 1.000 millones de dólares por la corporación The GEO Group, una de las mayores empresas del mundo en la gestión de prisiones privadas, centros de detención migratoria y servicios de salud mental.

El centro albergó inmigrantes entre 2011 y 2017 y reabrió hace un año.