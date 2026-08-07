Nueve hombres y nueve mujeres componen el nuevo gabinete ministerial colombiano

La siguiente es la composición del gabinete ministerial del primer gobierno de ultraderecha del país, que tiene como vicepresidente al economista y académico José Manuel Restrepo.

Mora fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022 y anteriormente dirigió la División de Fuerzas Especiales, además de ocupar cargos en inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También fue asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

Gómez Martínez ha combinado su carrera en el sector público con cargos en lo privado y, entre otros cargos, presidió el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y fue embajador en Francia.