ONG exige justicia, protección y respeto para los pueblos indígenas de Nicaragua

Ante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, "exigimos justicia, protección y respeto para la Costa Caribe de Nicaragua", demandó la ONG en una declaración.

Ese organismo denunció la "política de represión, despojo territorial y constante criminalización ejercida por la dictadura de Nicaragua contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe".

En específico, el Colectivo denunció la explotación ilegal de sus tierras, la invasión de colonos en territorios ancestrales, el avance de actividades extractivas "sin consulta ni consentimiento de las comunidades", y la detención arbitraria de guardabosques, entre ellos familiares y personas allegadas al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo.

Al respecto, esa ONG exigió una investigación internacional, independiente, exhaustiva y transparente que permita determinar las circunstancias de la detención de Rivera, las condiciones en las que permaneció recluido, la atención médica que recibió, las causas de su deterioro físico, y las responsabilidades correspondientes por su muerte.

Asimismo, esa organización sostuvo que la represión estatal también alcanza a los guardabosques indígenas del pueblo mayangna en el Caribe Norte y en la Reserva de Bosawás.

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Desde 2021, al menos 22 personas indígenas han sido detenidas por el régimen sandinista, señaló.

"La criminalización de estos guardabosques pretende debilitar los mecanismos comunitarios de protección de los bosques, silenciar las denuncias contra la invasión de colonos mediante represión y facilitar el despojo, control político y económico de los territorios ancestrales", alertó el Colectivo.

Para la ONG, integrada por activistas nicaragüenses en el exilio principalmente y con sede en San José, "en Nicaragua los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes son ignorados e irrespetados mediante la centralización del poder, la criminalización de los liderazgos comunitarios, la imposición de estructuras políticas ajenas a las comunidades, y el avance de actividades ganaderas, madereras, mineras y agrícolas sobre sus territorios".

También se emplea contra los pueblos originarios privación de la vida, violencia generalizada y un desplazamiento forzado interno y fuera del país, añadió.

Por tanto, el Colectivo hizo un llamado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a los Estados democráticos a mantener una vigilancia activa sobre la situación de la Costa Caribe de Nicaragua y a impulsar acciones concretas para proteger a sus pueblos, sus autoridades comunitarias, sus familias y sus territorios.