Orsi llama a la población a "andar con cuidado" tras el temporal que dejó un fallecido

El Gobierno decretó la alerta en la franja costera, debido a que los pronósticos indicaban que el fenómeno provocaría vientos muy fuertes con rachas de 120 kilómetros por hora. El pico más alto de afectación fue a las 23:00 hora local (02:00 GMT).

"Debemos reconocer que no solo fue la faja, sino que también en el norte del país y desde el litoral hacia el norte tuvimos circunstancias complejas", dijo Orsi en conferencia de prensa.

A nivel material, repasó Orsi, se registraron "cortes de energía, caídas de árboles y techos que volaron".

"Debemos hoy reconocer que más allá de un compatriota, que tuvo la desgracia de una descarga por un rayo y que murió en el interior del país, no hemos tenido que lamentar más víctimas", declaró Orsi, en referencia a la muerte de un hombre en la localidad de Tupambaé, en Cerro Largo.

"De todas formas, por cómo queda el tendido eléctrico, por las circunstancias en que queda todo, hoy hay que andar con cuidado, hoy los trabajos tienen que ser con cuidado", pidió el mandatario y recordó el temporal de 2005, cuando se registraron "accidentes complejos por manejo inapropiado" al día siguiente.

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Durante la alerta, "las respuestas fueron rápidas" y tanto las intendencias como los ministerios "estuvieron alertas, preparados y trabajando", aseguró Orsi, quien adelantó que en los próximos días se deberán instrumentar otras respuestas porque "hay problemas serios, por ejemplo en temas de vivienda".

Según confirmó la Dirección Nacional de Bomberos a primera hora de la mañana, sus efectivos fueron llamados a actuar en 143 ocasiones en diferentes zonas del territorio.

El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, detalló que las tareas de este viernes se concentrarán en la liberación de rutas y caminos que quedaron obstruidos por la caída de árboles y tendidos eléctricos y en la evaluación de los daños en viviendas.

Añadió que los daños de mayor magnitud cuantificados hasta este momento están en el departamento de Maldonado, el que tuvo mayor afectación en árboles y tendidos eléctricos, seguido por Rocha y Canelones.

Hasta este momento, hay 38.000 hogares sin electricidad y el 42 % de las afectaciones se concentra en Maldonado, según informó la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.