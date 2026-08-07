Pakistán abate a 34 insurgentes en una semana, dentro de una campaña militar récord

El balance corresponde a un recuento de los últimos partes difundidos por el ala de comunicación militar, ISPR, sobre operaciones contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, y grupos separatistas baluches.

El parte más reciente, difundido este viernes, informó de diez presuntos insurgentes abatidos el jueves en dos enfrentamientos separados en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Según el ISPR, ocho murieron en la zona de Azam Warsak, en Waziristán del Sur, después de que un grupo intentara atacar puestos de control de las fuerzas de seguridad.

Otros dos fueron alcanzados y asesinados en otro enfrentamiento en el distrito de Dir.

El portavoz militar, teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, afirmó ya hace una semana que Pakistán había abatido a 2.084 presuntos insurgentes en lo que va de 2026, un promedio de diez al día, el más alto registrado según el Ejército.

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Pakistán registra un deterioro de la seguridad desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde se han multiplicado tanto los ataques insurgentes como las operaciones militares.

Islamabad acusa al TTP de operar desde refugios en Afganistán y de recibir apoyo de la India, mientras atribuye a Nueva Delhi el respaldo a grupos separatistas baluches. Kabul y Nueva Delhi niegan esas acusaciones.