París sigue marcando máximos tras una subida del 0,17 %

El indicador de referencia, que situó el nuevo récord en los 8.714,93 puntos, se revalorizó en esta semana un 2,57 %, lo que situó la subida por encima del 7 % en lo que va de año y por encima del 13 % comparado con el mismo momento de 2025.

La cotización comenzó dubitativa y en los primeros minutos llegó incluso a entrar en números rojos, antes de relanzarse tras la apertura de Wall Street y marcar un nuevo máximo de cotización por encima de los 8.755 puntos, antes de moderar el optimismo en el tramo final.

La tecnológica STMicroelectronics firmó la mayor subida del CAC-40, un 3,16 %, por delante del grupo de defensa Dassault Systemes, que progresó un 2,39 % y del grupo de bebidas y licores Pernod Ricard, que subió un 1,88 %.

En el otro extremo se situó el fabricante automovilístico Stellantis, que bajó un 1,52 %, mientras que la concesionaria Eiffage cayó un 1,36 % y el gigante de la cosmética L'Orèal un 1,15 %.