Peña habla con el expresidente colombiano Uribe de "apuntalar la democracia en Venezuela"

Peña indicó en la red social X que en la reunión, que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Cali, también participó el presidente del Congreso de Colombia, Honorio Henríquez, y otros legisladores.

"Dialogamos sobre el fortalecimiento de la democracia, la importancia de una mayor colaboración entre nuestros países y abordamos cuestiones regionales prioritarias, como la necesidad de apuntalar la democracia en Venezuela", señaló el líder conservador quien asistió con Uribe a la juramentación de De la Espriella en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Asimismo, Peña señaló que acordaron "avanzar en una agenda legislativa bilateral" y anunció que próximamente recibirán en Paraguay a una delegación de legisladores colombianos.

El miércoles pasado, Peña dijo que abordó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una llamada telefónica los principales aspectos de la cooperación entre ambas naciones, entre ellos proyectos en materia de seguridad y defensa.

En la conversación Rubio agradeció a Peña por "su apoyo a la reconstrucción y la transición democrática de Venezuela", según el mandatario.

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El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor inició formalmente el jueves la mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para avanzar hacia una transición en el país suramericano, un proceso en el que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Uribe, referente de la derecha colombiana, visitó Paraguay el 4 de septiembre de 2024 y fue recibido por Peña en la residencia presidencial Mburuvicha Róga ('Casa del líder' en idioma guaraní), ubicada en la capital del país, Asunción.