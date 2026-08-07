Peña y De la Espriella hablan de un "mayor acercamiento" de Colombia al Mercosur

En un mensaje en la red social X, Peña se refirió a la cita con De la Espriella, que calificó de "excelente", y a la que asistieron la primera dama de Paraguay, Leticia Ocampos, y la esposa del futuro gobernante colombiano, Ana Lucía Pineda.

"Durante la reunión priorizamos la cooperación en seguridad y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado, además de abordar un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur para potenciar, de manera específica, el comercio y las inversiones con nuestro país", señaló el gobernante paraguayo.

El Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y del que Colombia es miembro asociado desde 2004, fue fundado en 1991 en Asunción, en la capital paraguaya.

Este viernes, Peña dijo a periodistas en Cali que América del Sur atraviesa por un "proceso de transformación" política, al tiempo que valoró que De la Espriella lidere el trámite en ese país suramericano, en referencia al viraje a la derecha que ha experimentado en la región, donde hay Gobiernos conservadores en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay.

Peña aterrizó el jueves en la capital del departamento Valle del Cauca para asistir a la ceremonia de investidura de De La Espriella, a la que también han acudido el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast, entre otras autoridades.